Руководитель академии танца Эйфмана сообщил, что рад возобновить сотрудничество с Китаем

Борис Эйфман пояснил, что из-за пандемии многие совместные проекты были приостановлены, но теперь можно продолжить их реализацию

ПЕКИН, 1 декабря. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Академия танца Бориса Эйфмана готова к возобновлению сотрудничества с китайскими коллегами после вынужденного перерыва, который возник из-за пандемии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил ее президент Борис Эйфман.

"Наша Академия танца, существующая уже 10 лет, до 2020 года тесно сотрудничала с Пекинской академией танца, - рассказал он. - Пандемия, к сожалению, приостановила многие творческие и образовательные совместные проекты. Но мы будем рады возобновлению сотрудничества с китайскими коллегами".

Эйфман напомнил, что воспитанники пекинской школы и звезды Национального балета Китая участвовали в торжественном открытии театра его академии в Санкт-Петербурге, которое состоялось в 2019 году. "Я искренне восхищаюсь трудолюбием китайских танцовщиков, их техничностью", - добавил он.

Президент академии уточнил, что появление и развитие балета в КНР во многом связано с именем выдающегося русского деятеля танца Петра Гусева, работавшего в Пекине в середине XX века.

"За прошедшее время хореографическое искусство Китая прошло огромный путь профессиональной и художественной эволюции и сегодня представляет собой самобытный и яркий культурный феномен, - отметил Эйфман. - В нем органично переплетаются классические традиции, современные танцевальные тенденции и национальный колорит".

Труппа Санкт-Петербургского государственного театра балета Бориса Эйфмана находится в КНР с наиболее долгими в его своей истории гастролями в этой стране - с 23 октября по 4 декабря. За это время артисты посетили ряд городов страны, в том числе Шэньчжэнь, Шанхай, Нанкин, Сиань и Сучжоу. Завершающая часть тура проходит в Пекине, где общественность может увидеть постановки "Анна Каренина" и "Евгений Онегин".