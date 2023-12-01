Театр Эйфмана заявил о планах постоянно обновлять свой репертуар в Китае

Гастроли коллектива в КНР начались 23 октября и продлятся до 4 декабря

ПЕКИН, 1 декабря. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана в ходе будущих гастролей по Китаю намерен постоянно обновлять свой репертуар. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил художественный руководитель театра Борис Эйфман.

"Планируется, что наш театр вернется в Китай с большими гастролями уже осенью следующего года, - рассказал он. - Переговоры об этом активно ведутся. Вероятнее всего, опять привезем спектакль "Анна Каренина", который здесь уже стал, наверное, не менее востребованным, чем "Лебединое озеро", а также одну из новых для местной аудитории постановок".

Как объяснил Эйфман, его коллектив работает, руководствуясь простым принципом: если театр по-настоящему успешен у аудитории той или иной страны, импресарио будут приглашать артистов снова и снова. "Однако мы не можем показывать одни и те же балеты. Гастрольный репертуар должен постоянно меняться", - подчеркнул он.

"От труппы ждут новых спектаклей, не похожих на предыдущие. Наша задача - все время удивлять зрителя", - подытожил балетмейстер.

Гастроли театра в КНР начались 23 октября и продлятся до 4 декабря. За это время артисты посетили несколько городов страны, в том числе Шэньчжэнь, Шанхай, Нанкин, Сиань и Сучжоу. Последняя часть тура проходит в Пекине, где зрители могут увидеть постановки "Анна Каренина" и "Евгений Онегин".