В Туве собрали медиатеку из около 300 редких аудиозаписей фольклора региона

Самая ранняя датируется 1909-1910 годами

ТАСС, 1 декабря. Около 300 редких аудиозаписей фольклора Тувы, включая горловое пение, собрали в республике в общую медиатеку, сообщила ТАСС заместитель директора международной академии "Хоомей" Марьятта Бадыргы.

"Мы собрали около 300 редких аудиозаписей фольклора Тувы. Сделали их оцифровку и поместили в одну общую медиатеку. Сегодня, 1 декабря, этот проект мы презентуем. Большая часть музыкальный произведений - это уникальное тувинское горловое пение, которое сохранилось только на этих записях. Самая старая запись датируется 1909-1910 годами и записана известным алтайским этнографом, собирателем музыкального фольклора народов Сибири Андреем Викторовичем Анохиным. На записи неизвестный исполнитель показывает мастерство горлового пения. Наша цель - сохранить уникальное фольклорное наследие, которое, к сожаление, может быть утеряно", - рассказала Бадыргы.

По данным организаторов, база данных медиатеки имеет поисковую систему, содержит информацию о правообладателях, исполнителях, времени, месте и авторах записи.

Бадыргы отметила, что часть материала на старых магнитных лентах, дисках приносили жители Тувы. "Мы кинули клич с просьбой поискать аудиозаписи тувинского фольклора в домашних архивах. Часть жителей республики откликнулись. Например, одна женщина принесла нам больше сотни аудиозаписей. Она филолог и много лет их собирала со всех уголков Тувы. <...> Процесс наполнения медиатеки не завершается с окончанием срока реализации проекта, [она] будет периодически пополняться", - пояснила она.

Медиатека создается в рамках гранта президента России для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.​​​​​​