Иркутский музыкальный театр поставил спектакль в честь Леонида Гайдая

По словам главного режиссера музтеатра Анастасии Гриненко, в основу постановки легла идея документальной реконструкции, которую обычно применяют в кино

ИРКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Иркутский областной музыкальный театра им. Н. М. Загурского поставил спектакль, посвященный известному советскому кинорежиссеру Леониду Гайдаю, со дня рождения которого в 2023 году исполнилось 100 лет. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"Постановка посвящена 100-летию со дня рождения знаменитого режиссера и гения комедии Леонида Гайдая. <…> По сюжету действие спектакля происходит на съемочной площадке. Группа молодых иркутских кинематографистов снимает фильм "Формула Гайдая", пытаясь разгадать секрет успеха легендарного земляка. В эту историю органично вплетаются личные воспоминания Леонида Гайдая и его супруги Нины Гребешковой, сцены из культовых кинокартин и фантазии на тему творчества мастера комедий", - говорится в сообщении.

По словам режиссера-постановщика, главного режиссера музтеатра Анастасии Гриненко, в основу спектакля легла идея документальной реконструкции, которую крайне редко используют в театре, обычно ее применяют в кино. "В этой истории мы встречаемся с реальными личностями в качестве персонажей - самим Гайдаем и его супругой Ниной Гребешковой. Мы знакомимся с ними, проходим весь их путь от начала до самого конца. При подготовке к работе было прочитано много воспоминаний, просмотрено множество фотографий и кинохроники", - приведены в сообщении слова Гриненко.

В спектакле звучат песни из кинофильмов Гайдая. На сцене в качестве реквизита используют настоящую камеру, изображение с которой транслируется на экран для создания ощущения съемок реального фильма. Премьерные показы спектакля пройдут 1 и 2 декабря, следующий показ - 12 января.

30 января 2023 года исполнилось 100 лет со дня рождения Гайдая, который учился в школе и начинал свой творческий путь в Иркутске. Сначала он работал в драматическом театре монтировщиком сцены, потом окончил театральную студию и стал актером. В возрасте 26 лет уехал в Москву и поступил во ВГИК. Первую известность Гайдаю принесли короткометражные комедии "Пес Барбос и необычный кросс" и "Самогонщики", вышедшие в 1961 году. В них впервые появились персонажи Трус (в исполнении Георгия Вицина), Балбес (Юрий Никулин) и Бывалый (Евгений Моргунов), которые впоследствии были главными действующими лицами и в других фильмах режиссера.