В Москве открылась выставка архивной фотографии в память о Волчек

Экспозицию составляют 16 двусторонних конструкций, на каждой из которых представлен редкий архивный кадр, связанный со знаковым моментом из творческой и личной жизни Галины Волчек

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Выставка архивной фотографии, посвященная Галине Волчек (1933-2019), которая почти полвека занимала пост художественного руководителя театра "Современник", открылась на Чистопрудном бульваре в Москве, сообщила пресс-служба театра.

"Этот год для "Современника" особенный. В этом сезоне театр отмечает 90-летие со дня рождения Галины Волчек, своего бессменного художественного руководителя на протяжении почти полувека", - говорится в сообщении.

В связи с юбилейной датой "Современник" подготовил несколько мероприятий. Ранее фотовыставка, посвященная Волчек, была открыта в фойе Основной и Другой сцен театра. 1 декабря при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоялось открытие выставки архивной фотографии на Чистопрудном бульваре.

"Экспозицию составляют 16 двусторонних конструкций, на каждой из которых представлен редкий архивный кадр, связанный со знаковым моментом из творческой и личной жизни Галины Волчек", - отметили в пресс-службе. Посмотреть выставку можно до 24 декабря 2023 года.

Галина Волчек родилась в 1933 году в Москве. Она окончила Школу-студию МХАТ. Сразу после этого Галина Волчек, Игорь Кваша, Олег Табаков, Лилия Толмачева и другие артисты во главе с Олегом Ефремовым основали "Студию молодых актеров", впоследствии ставшую театром "Современник". В 1972 году после ухода Ефремова во МХАТ Волчек стала главным режиссером, а затем художественным руководителем "Современника". Из 63 лет, проведенных в этом театре, 47 лет она стояла во главе коллектива. В "Современнике" она поставила более 30 спектаклей.

Параллельно с работой в театре актриса снималась в кино. В частности, она исполнила роли в фильмах "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум".