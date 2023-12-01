В Петербурге объявили лауреатов Большой оркестровой премии "440 герц"

Проект осуществлен при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Церемония награждения лауреатов Большой оркестровой премии "440 герц" прошла в Петербурге. Проект осуществлен при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"На второй конкурсный цикл премии было подано 35 заявок. И творческий, и технический уровень программ оказался в этом году выше, чем в прошлом, что говорит о серьезности, с которой оркестры подошли к выбору представляемых на конкурс концертов", - сказала на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель премии музыковед Надежда Маркарян.

В номинации "Событие" лауреатом стал Российский национальный молодежный симфонический оркестр в юбилейном гала-концерте к 100-летию Московской филармонии (дирижер - Валерий Гергиев).

За лучшую оркестровую программу из произведений Дмитрия Шостаковича отмечен Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан - дирижер Александр Сладковский, солист скрипач Павел Милюков.

Маэстро Александр Рудин победил в номинации "Дирижер" за программу из произведений Вольфганга Амадея Моцарта с Московским камерным оркестром Musica Viva.

Среди участников номинации "Ансамбль" первенствовали Сергей Крылов и Уральский академический филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лисса за исполнение Концерта для скрипки с оркестром Offertorium Софии Губайдулиной. "Открытием" жюри назвало исполнение Симфонии №8 Антона Брукнера Национальным симфоническим оркестром Республики Башкортостан, дирижер Дмитрий Крюков.

Награды за качество

В числе лауреатов премии - Сергей Поспелов за программу "Скрипичные концерты ХХ века" с Дубненским симфоническим оркестром под управлением Николая Хондзинского (номинация "Соло с оркестром"), Тюменский филармонический оркестр, дирижер - Филипп Селиванов. Концерт-открытие Музыкального фестиваля Дениса Мацуева ("Аккомпанемент").

Лауреатом стал концертмейстер Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан Ильшат Муслимов за вклад в творческий рост оркестра. В номинации "Солист оркестра" определились два победителя - солисты Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан за исполнение сольных партий в "Шехеразаде" Николая Римского-Корсакова и солисты Новосибирского академического симфонического оркестра за исполнение сольных партий в "Испанском каприччио" этого же автора.

Немецкая скрипачка Анне-Софи Муттер, виолончелист из Испании Пабло Фернандес и российский пианист Даниил Трифонов названы лауреатами в номинации "Гость" за участие в юбилейном гала-концерте к 100-летию Московской филармонии.

Исполнение произведения композитора-юбиляра принесло победу пианистке Екатерине Мечетиной и Симфоническому оркестру Курской государственной филармонии (дирижер Игорь Сукачев) - за интерпретацию Второго фортепианного концерта Сергея Рахманинова. Награждена также Московская филармония за трансляции концертов оркестров-номинантов Большой оркестровой премии "440 герц".

Среди популяризаторов музыки премии получили Свердловская филармония за программу из цикла "Вузовские филармонические недели", ведущая - Александра Шакирьянова ("Образовательная программа") и Ярослав Тимофеев за участие в Юбилейном гала-концерте к 100-летию Московской филармонии ("Слово о музыке").

За вклад в развитие симфонической культуры премия вне конкурса присуждена лектору-музыковеду Московской филармонии Жанне Дозорцевой за многолетнюю деятельность по популяризации классической музыки.

О конференции

Учитывая опыт прошлого года, Премия "440 герц" впервые провела в этом году конференцию, посвященную проблемам целостности трансляционного продукта. Выступили представители Саратовской, Курской, Екатеринбургской, Московской и Петербургской филармоний.

По мнению Маркарян, "доклады, и обсуждения каждого из докладов стали настоящим мозговым штурмом и, по отзывам спикеров и слушателей, чрезвычайно важны для дальнейшей работы". Одна из самых существенных проблем из тех, что вырисовывались в обсуждениях, - проблема музыковедческого сопровождения программ. По общему мнению участников конференции, "старые традиции ведения концертов не отвечают запросам современной публики".

"440 герц" - первая всероссийская премия оркестровых программ. Ее название происходит от звука - "ля" первой октавы (440 гц), с которого начинается настройка оркестра.