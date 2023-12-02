В Суздале впервые открылась выставка скульптора Церетели

В Государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике представлены 24 уникальных предмета

ТАСС, 2 декабря. Выставка известного советского и российского скульптора и монументалиста Зураба Церетели, состоящая из 24 предметов, впервые открылась в Суздале Владимирской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

"У нас представлены 24 предмета: эмаль и скульптура. Уникальны все. Работы из серии "Старый Тбилиси" и "Горожане". Выставка впервые проходит в Суздале", - рассказали в музее-заповеднике.

Уточняется, что проект называется "Два юбилея" и открыт в преддверии 90-летнего юбилея Церетели, а также в честь грядущего 1000-летия первого летописного упоминания Суздаля. Выставка расположилась в Посадском доме - уникальном памятнике архитектуры XVII века.

Как пояснили в пресс-службе музея, Церетели многое связывает с городом, выставка появилась в знак благодарности мастеру за помощь Суздалю. "В свое время именно Зураб Церетели откликнулся на призыв Владимиро-Суздальского музея-заповедника возродить часовню-памятник на могиле национального героя России Дмитрия Пожарского в Спасо-Евфимиевом монастыре: он воссоздал по старинным чертежам и передал в дар рельефную входную группу для мавзолея. По его поручению студенты академического Института им. Сурикова сделали копию мозаичной скульптуры "Спас на троне" для этой усыпальницы", - сообщили в пресс-службе.

Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве мастера, показывает обстановку его мастерской - грузинского дома со столом и мольбертом. Выставка открыта до 3 марта 2024 года.

Церетели - советский, грузинский, российский художник-монументалист, скульптор, живописец, автор более 5 тыс. работ. С 1997 года является президентом Российской академии художеств.