В Якутске показали коллекцию местного модельера, вдохновленную сказками Пушкина

Шоу сопровождалось чтением отрывков из произведений поэта

ЯКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Коллекцию "У Лукоморья", вдохновленную сказками Александра Пушкина, представили в формате шоу в Якутске в центре культуры и современного искусства имени Ю.А. Гагарина, передает корреспондент ТАСС.

Сказки показали в образах, созданных художником, модельером и дизайнером из Якутии Августиной Филипповой. В 2023 году она справляет свое 75-летие. Коллекция основана на ее философских идеях и оригинальной интерпретации творчества поэта. В ходе шоу на сцене воссоздали празднование Ысыаха - главного якутского летнего праздника, представили танцы в якутских и русских народных костюмах.

Во время шоу читали отрывки из сказок поэта. В основе - представленный плащ волшебника, где изображены герои сказок. Там можно узнать кота ученого, царевну Лебедь, золотую рыбку, морских богатырей с дядькой Черномором, также изображен профиль поэта. Были представлены образы Шамаханской царицы и героев сказки о царе Салтане - сам царь и царица, князь Гвидон и прекрасная царевна Лебедь.

Всего показали почти 20 образов, из них 6 - по сказкам Пушкина. Остальные костюмы - якутские образы, которые связаны с якутским эпосом олонхо, культурой, обычаями, силой и явлениями природы. Часть была создана Филипповой в различные периоды творчества.

Юбилейное шоу является частью проекта "Северное сияние России: культурный код Августины Филипповой" - победителя грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив в 2023 году.

Филиппова - член Союза художников России, заслуженный работник культуры Якутии, заведующая учебно-творческой лабораторией прогрессивных технологий дизайна и декоративно-прикладного искусства Северо-Восточного федерального университета. С 1996 года первая в Якутии работает над созданием современной высокой моды с национальным колоритом в стиле art-fashion.