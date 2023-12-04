Постановщики из России и Узбекистана представят обновленный балет "Щелкунчик" в Ташкенте

Спектакли будут идти с 23 по 30 декабря

ТАШКЕНТ, 4 декабря. /ТАСС/. Премьеру обновленного балета "Щелкунчик" представят творческие деятели Узбекистана и российские постановщики в конце декабря в Большом театре имени Алишера Навои. Об этом сообщили в Фонде развития культуры и искусства Узбекистана.

"В конце декабря на сцене Государственного академический Большого театра имени Алишера Навои состоится премьера обновленного балета "Щелкунчик" на оригинальную музыку Петра Ильича Чайковского. Для постановки этой новогодней сказки приглашены ведущие творческие силы Узбекистана и российские постановщики, известные своими работами для Большого театра, Мариинского театра и [театра] "Урал Опера Балет", - говорится в сообщении в телеграм-канале фонда.

Отмечается, что все билеты на балет распроданы. Спектакли будут идти с 23 по 30 декабря.

"Щелкунчик" по произведению немецкого писателя-романтика Гофмана и с музыкой русского композитора Петра Чайковского был впервые поставлен в декабре 1892 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.