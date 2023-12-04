Калягин заявил, что передает СТД новому руководству в "боеспособном состоянии"

Он попросил следующий секретариат Союза театральных деятелей "ничего не ломать"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Александр Калягин, который покидает пост председателя Союза театральных деятелей (СТД) РФ, сообщил на внеочередном съезде организации, что передает организацию новому руководству в боеспособном, отлаженном состоянии.

"Я передаю союз в боеспособном, отлаженном состоянии. Я этим горжусь. Союз, который всегда был востребован, в нем должны произойти изменения, это безусловно, но я очень прошу следующий выборный секретариат ничего не ломать", - сказал он.

Калягин отметил, что в настоящее время СТД объединяет более 26 тыс. деятелей российского театра. "Внеочередной съезд - это событие экстраординарное. За всю историю существования союза проводим впервые. <…> Мы совершили немыслимое, честно вам скажу - проделали работу, которую проводим в течение года", - сказал Калягин. Он назвал СТД, который возглавлял 27 лет, родным для себя домом и поблагодарил коллег за совместную работу.

"Я верю, что жизнь союза будет продолжаться, что союз сохранит все направления деятельности", - добавил артист.

Калягин руководил СТД с 1996 года. В октябре он предложил созвать до 4 декабря экстренный внеочередной съезд организации и избрать новое руководство.

Союз театральных деятелей Российской Федерации - общероссийская общественная организация, творческий союз профессиональных работников в сфере театрального искусства. Ведет свою историю с 1876 года, с момента основания Общества взаимного вспоможения русских артистов. СТД включает в себя более 70 региональных организаций России. Совместно с Минкультуры РФ, органами исполнительной власти субъектов России и другими творческими союзами организует и проводит межрегиональные, общероссийские и международные фестивали, смотры, конкурсы, выставки, симпозиумы и конференции по актуальным проблемам сценического искусства и практики театра.