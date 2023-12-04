В Петербурге представили экспонаты первой выставки о героической обороне Ленинграда

На выставке представлено более 200 экспонатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Выставка "Подвигу твоему, Ленинград. От выставки к музею" открылась в Памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда в Петербурге. Как рассказал корреспонденту ТАСС куратор выставки, специалист по экспозиционно-выставочной работе Андрей Козлов, посетители смогут увидеть экспонаты первой выставки апреля 1944 года, с которой по сути началась история современного Государственного музея обороны и блокады Ленинграда.

"Посетители смогут увидеть экспонаты знаменитой выставки "Героическая оборона Ленинграда", которая впоследствии стала музеем обороны и блокады Ленинграда. Мы отобрали скульптурные, живописные и графические работы, а также предметы военной амуниции, военную форму и предметы блокадного быта", - рассказал Козлов.

По его словам, отдельное внимание на выставке уделено кулинарной продукции блокадного города, в частности представлены кусочки блокадного хлеба различного состава. "Пшеничный хлеб выглядит визуально очень странно - напоминает окаменевший кусок сырого теста или кусок глины. Впечатление создается очень сильное", - поделился куратор.

Всего на выставке представлено более 200 экспонатов. Ее также дополняют фотографии из фондов Центрального Государственного архива кинофотофонодокументов. Необычным способ преподнесли графические работы блокадного периода - увеличенные в несколько раз, они органично вписаны в инсталляцию, передающую атмосферу зимнего блокадного города. Выставка подготовлена к 80-летию со дня подписания постановления о подготовке выставки "Героическая оборона Ленинграда" и 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

4 декабря 1943 года Военный совет Ленинградского фронта принял постановление об открытии в сжатые сроки выставки "Героическая оборона Ленинграда". Для ее размещения было выбрано здание бывшего Сельскохозяйственного музея в Соляном городке. 30 апреля 1944 года открылась выставка, на которой было представлено около 40 тыс. экспонатов. К 1949 году экспозицию посетило более миллиона человек. В октябре 1945 года выставка была преобразована в Музей обороны Ленинграда.