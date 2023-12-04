Бутман: русский джаз завоевывает мир и становится законодателем музыкальной моды

Слушатели по всему миру узнают его, считает музыкант

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Слушатели по всему миру узнают русский джаз, он становится законодателем музыкальной моды благодаря настойчивости и таланту музыкантов. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС народный артист России саксофонист и джазмен России Игорь Бутман, посетивший Индию с гастролями.

"Русский джаз в мире - это новое звено, новое открытие. Никто же не подозревал, что в России есть джаз. Просто не знали, так как мы были закрыты. Не так много музыкантов из Советского Союза приезжали на международные фестивали. А музыка всегда была очень интересная, мирового уровня. Сейчас намного больше музыкантов, талантливой молодежи, которые объединяются и создают новое", - сказал он.

"Мы становимся законодателями мод. Мы ищем и находим новые таланты. Мы амбициозны и настойчивы. Любим свое дело", - отметил музыкант.

По его словам, джаз в России активно развивается, так как сейчас есть все возможности для этого. "Джаз и в других странах не стоит на месте. Но тенденции у нас очень хорошие. Появилось хорошее образование, открываются академии джаза", - уточнил он, подчеркнув, что образовательные учреждения появляются в Иркутске, Новокузнецке, Южно-Сахалинске. "Главы регионов заинтересованы в культурном развитии молодежи, в том числе и в этом направлении", - заявил Бутман.

"Джаз получает финансирование: хорошие проекты ежегодно выигрывают гранты Президентского фонда культурных инициатив, получают поддержку министерства культуры. На всех уровнях джаз признают, им восхищаются и поддерживают", - резюмировал он.

В Нью-Дели народный артист России приехал в составе квинтета. В индийской столице состоялись уже два выступления музыкантов, предстоит еще один концерт. Гастроли завершатся в Мумбаи 6 декабря.