В Москве открывается Международный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик"

В смотре примут участие 48 молодых музыкантов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. XXIV Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" откроется 5 декабря в Москве в Концертном зале им. П. И. Чайковского. В нем примут участие более 40 музыкантов из разных стран, сообщила пресс-служа смотра.

"С 5 по 12 декабря в Москве пройдет XXIV Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик", - говорится в сообщении. - Торжественное открытие конкурса состоится в Концертном зале им. П. И. Чайковского. Прямая трансляция этого события на телеканале "Россия - Культура" начнется 5 декабря в 20:00 мск".

Как ранее рассказал член жюри, виолончелист, дирижер Кирилл Кравцов на пресс-конференции в ТАСС, в смотре примут участие 48 молодых музыкантов, по 16 ребят в каждой номинации. Он также отметил, что в 2023 году конкурс сохранил статус международного. Так, по его словам, в нем будут участники из России, Великобритании, Германии, Узбекистана, Казахстана, Китая и Чили. Музыкальные состязания пройдут в трех номинациях: "Фортепиано", "Струнные инструменты", "Духовые и ударные инструменты". Среди членов жюри в этом году Петр Лаул (Россия), Дмитрий Маслеев (Россия), Небойша Живкович (Сербия) и многие другие.

Торжественное открытие

Как рассказали в пресс-службе, в праздничном концерте 5 декабря примут участие лауреаты конкурса разных лет. Они исполнят произведения С. Рахманинова, С. Прокофьева, А. Глазунова, Е. Цимбалиста, Э. Морриконе и других композиторов. Перед публикой выступят Элен Вирабян (флейта, "Серебряный Щелкунчик" 2022), Дмитрий Пинчук (саксофон, "Золотой Щелкунчик" 2017), Сергей Давыдченко (фортепиано, "Золотой Щелкунчик" 2016) и многие другие. "На сцену выйдут мастера исполнительского искусства, которые в этом году вошли в состав жюри: Небойша Живкович (перкуссия); Максим Рубцов (флейта); Rastrelli Cello Quartet под руководством Кирилла Кравцова (виолончель). Сопровождает выступления солистов Академический симфонический оркестр Московской филармонии, дирижировать которым будет Михаил Голиков", - говорится в сообщении.

О конкурсе

Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" учрежден телеканалом "Культура" в 2000 году. Юные артисты не старше 15 лет показывают на конкурсе свои творческие достижения, исполняя классические произведения и сочинения современных композиторов. "Щелкунчики" прошлых лет успешно продолжают свою сценическую карьеру. Среди них - обладатель премии "Грэмми" пианист Даниил Трифонов, скрипач Даниэль Лозакович, Ростислав Шараевский (ударные инструменты), скрипачка Лея Чжу и многие другие исполнители.

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