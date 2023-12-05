Всероссийский хоровой форум пройдет в декабре в Гнесинке

Его приурочат к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова и 150-летию со дня рождения Елены Гнесиной

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российская академия музыки (РАМ) им. Гнесиных проведет Всероссийский хоровой форум с 19 по 22 декабря, он будет приурочен к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова и 150-летию со дня рождения Елены Гнесиной. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба академии.

"С 19 по 22 декабря Российская академия музыки имени Гнесиных проведет Всероссийский хоровой форум - одно из важнейших мероприятий сезона 2023-2024 года в академии, - говорится в сообщении. - Он приурочен к двум юбилейным датам - 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова и 150-летию со дня рождения Е. Ф. Гнесиной". Отмечается, что основная цель форума - практическая демонстрация методов работы с хором ведущих дирижеров-хормейстеров, представляющих российские музыкальные вузы.

Так, 19 и 20 декабря состоятся открытые репетиции, на них вместе с Академическим хором РАМ им. Гнесиных свои программы представят ректор академии, профессор Александр Рыжинский, и. о. ректора Академии хорового искусства имени В. С. Попова Александр Соловьев, ректор Саратовской консерватории имени Л. В. Собинова Александр Занорин.

Как рассказал Рыжинский, 21 декабря в Большом зале "Гнесинский на Поварской" (Музыкальное училище имени Гнесиных - прим. ТАСС) прозвучат сочинения Шостаковича, Щедрина и других композиторов, в 22 декабря состоится заключительный концерт форума, в котором примут участие Симфонический оркестр и Академический хор РАМ им. Гнесиных, Камерный хор Московской консерватории и Хор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. "В программе, приуроченной к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, в концертном исполнении прозвучит Симфоническая поэма для смешанного хора, солистов и оркестра "Колокола", - рассказал Рыжинский.