В Люксембурге открылась театральная выставка, приуроченная к 160-летию Станиславского

Она будет экспонироваться до конца января 2024 года

ЛЮКСЕМБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Выставка "Станиславский: в поисках синей птицы", приуроченная в к 160-летию великого русского режиссера и артиста Константина Станиславского, открылась в Русском доме в Люксембурге, передает корреспондент ТАСС.

Здесь собраны уникальные экспонаты из фондов Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина: театральные афиши и программы, карикатуры и шаржи, редкие документальные фотографии репетиций Станиславского и легендарных артистов МХТ, иллюстрирующие уникальный вклад великого режиссера в развитие современной театральной культуры и мирового искусства. Также в экспозицию вошли эскизы костюмов и декораций к знаковым спектаклям Художественного театра ("Синяя птица", "Чайка", "На дне", "Гамлет"), выполненные известными художниками конца XIX - начала XX века - Константином Коровиным, Игнатием Нивинским, Николаем Рерихом.

На видеопрезентации выставки посетители смогли увидеть редкие документальные кадры репетиции последнего спектакля мастера "Тартюф", фрагменты из фильма-спектакля "На дне" и эпизоды из документального фильма "О нашем театре". Выставка будет экспонироваться до конца января 2024 года.

Открытие выставки предварил камерный джазовый концерт, организованный совместно с Российской академией музыки им. Гнесиных в рамках программы, приуроченной к 150-летию выдающейся пианистки и педагога Елены Гнесиной, в исполнении российского джазового и академического пианиста, композитора, проректора РАМ им. Гнесиных, директора Музыкального училища имени Гнесиных Валерия Гроховского. В конце ноября он с большим успехом выступил в Русском доме в Брюсселе с аналогичным концертом.

Связующее звено

Как заявил ТАСС посол России в Люксембурге Дмитрий Лобанов, декабрь в Великом Герцогстве "обещает стать богатым на мероприятия, связанные с российской культурой и историей". Он напомнил, что 3 декабря в Русском доме прошла лекция-презентация директора Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля Дмитрия Бака о жизни и творчестве великого российского и советского поэта Владимира Маяковского.

"До конца месяца здесь планируется также вечер, посвященный творчеству Чингиза Айтматова. Он будет приурочен к 95-летию писателя, которому, помимо прочего, выпало быть последним послом СССР и первым послом России в Люксембурге. Все прошедшие и планируемые мероприятия в Люксембурге свидетельствуют лишь об одном: русские литература, поэзия, музыка - все то, что принято называть словами "русская культура", - остается востребованным в странах Европы. Несмотря на перипетии сегодняшнего дня, попытки запрета и отмены, русское искусство не просто живет, оно по-прежнему продолжает выполнять свою важнейшую функцию - быть связующим мостом между странами и народами", - подчеркнул посол.

"В этом году "новое дыхание" в нашей программе получили проекты театральной тематики. В Люксембурге активно развиваются любительские русскоязычные театральные коллективы. Постановки, мастер-классы, творческие встречи на площадке Русского дома пользуются большой популярностью, - рассказала ТАСС руководитель Русского дома в Люксембурге Марина Бочарова. - Поэтому для нас было важно именно в этот, юбилейный, год представить у себя выставку Театрального музея им. А. А. Бахрушина об основоположнике режиссерского психологического театра К. С. Станиславском". "В рамках работы выставки "Станиславский: в поисках синей птицы" в декабре и январе состоятся не только просветительские лекции-экскурсии на русском и французском языках, но и творческие интерактивные программы для детей и молодежи. Планируем новые проекты с российскими театральными вузами (в частности, Школой-студией МХАТ) и музыкальными учебными заведениями", - рассказала Бочарова.