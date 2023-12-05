Российский мультфильм "Ванлав" попал в лонг-лист премии "Оскар"

Картина повествует о девушке, которая осталась один на один с непрошеными и агрессивными гостями в собственном доме и дает отпор своим обидчикам

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Фильм российского мультипликатора Вари Яковлевой "Ванлав" (Oneluv) прошел квалификационный отбор Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Анимационный короткометражный фильм". Об этом сообщается на странице школы-студии анимационного кино "Шар" во "ВКонтакте".

"В ноябре фильм Вари Яковлевой "Ванлав" / Oneluv производства студии "Шар" прошел квалификационный отбор Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Анимационный короткометражный фильм", - говорится в сообщении студии.

Отмечается, что картина повествует о девушке, которая осталась один на один с непрошеными и агрессивными гостями в собственном доме и дает отпор своим обидчикам. Мультфильм принял участие более чем в 40 киносмотрах и включен в лонг-лист премии в области кинематографии "Золотой орел".

Яковлева окончила режиссерский факультет школы-студии "Шар" в 2017 году. Она является обладательницей трех Национальных анимационных премий, участницей и призером международных фестивалей анимации, кино и иллюстрации.

Шорт-лист "Оскара" будет объявлен 21 декабря. Номинанты станут известны 23 января 2024 года.

"Оскар" - американская премия в области кино, вручается ежегодно Американской академией кинематографических искусств и наук. Считается одной из самых престижных кинематографических наград в мире. Советские и российские фильмы шесть раз становились лауреатами "Оскара". В 1943 году победителем в категории "Лучший документальный фильм" стал "Разгром немецко-фашистских войск под Москвой" режиссеров Леонида Варламова и Ильи Копалина. Четыре картины получали награду в номинации "Лучший фильм на иностранном языке": в 1969 году - "Война и мир" Сергея Бондарчука, в 1976 году - "Дерсу Узала" Акиры Куросавы (совместное производство СССР и Японии), в 1981 году - "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова, в 1995 году - "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова. В 2000 году премии в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" был удостоен мультфильм Александра Петрова "Старик и море".