WSJ: Анджелина Джоли снимется в третьем фильме о Малефисенте

Газета отметила, что актриса примет участие в съемках "еще нескольких фильмов"

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Голливудская актриса Анджелина Джоли снимется в третьей части фильма о волшебнице Малефисенте. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, Джоли примет участие в съемках "еще нескольких фильмов, включая третью часть "Малефисенты".

Фильмы о Малефисенте сняты в жанре фэнтези. В них рассказывается о детстве темной волшебницы, сложной взаимосвязи между Малефисентой и будущей королевой, о волшебном лесе. Главные роли в фильмах, помимо Джоли, сыграли Эль Фаннинг, Эд Скрейн, Мишель Пфайффер и Сэм Райли.