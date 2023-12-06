Праздник Сада включили в список мирового наследия ЮНЕСКО

Это один из древних праздников иранских народов, который связан с проводами зимы и ожиданием теплой погоды

ДУШАНБЕ, 6 декабря. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила праздник Сада в список нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщили в МИД Таджикистана.

По данным внешнеполитического ведомства, решение было принято на 18-й сессии Межгосударственного комитета по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО в Ботсване. "Сегодня, 6 декабря, в ходе заседания совместная номинация Республики Таджикистан и Исламской Республики Иран "Праздник Сада" была включена в список нематериального культурного наследия человечества", - говорится в сообщении.

Сада является одним из древних праздников иранских народов и отмечается в конце января - начале февраля. Праздник связан с проводами зимы и ожидания прихода весны и теплой погоды, а также подготовки к полевым работам. Традиционно в этот праздник разжигают костры, так как считается, что чем больше тепла и света - тем обильнее будет урожай в этом году. Также принято накрывать дастархан - праздничный стол с обилием выпечки, а также мясных блюд.

В Таджикистане празднование Сады возродили несколько лет назад и он получил статус официального национального торжества. В республике во время него проводят культурно-массовые мероприятия, президент страны выступает с поздравительным обращением к жителям.