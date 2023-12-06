Любимова считает, что зритель не ждет возвращения уехавших из РФ артистов

Причиной являются оскорбления жителей России и деятелей культуры, которые остались в стране, заявила глава Минкульта

КЕМЕРОВО, 6 декабря. /ТАСС/. Уехавшие из России артисты в своих интервью оскорбляли жителей РФ и тех деятелей культуры, которые остались в стране, поэтому российский зритель не ждет возвращения этих артистов. Таким мнением с журналистами поделилась министр культуры РФ Ольга Любимова во время рабочей поездки по Кузбассу.

"Я думаю, что всегда нужно помнить, что люди, которые работают ради искусства и выступают, в первую очередь они трудятся не для собственной славы, а для зрителей. И вот зрители, которые здесь остались, которые любят своих артистов, которых многие интервью и слова <...> обижали, их любовь, их уважение и отношение к этим деятелям искусства... К сожалению, я боюсь, что в первую очередь зритель не ждет таких артистов. А для деятелей искусства, боюсь, что это самое худшее наказание", - сказала Любимова.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев добавил, что россияне должны осознать факты проявления русофобии со стороны уехавших артистов и сделать соответствующие выводы. "И общество должно выразить свое единодушное отношение к этому, просто не приходить на спектакли, не смотреть их публикации, регионы не должны их принимать. Вот это общественное проявление отношения, оно самое важное", - подчеркнул глава региона.