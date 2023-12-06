Власти Таиланда объявили национальным достоянием окаменелости древней рептилии

Останки гигантского крокодила Chalawan thailandicus обнаружили в 1980-х годах на севере страны, но отнесли к новому виду только в 2013 году

БАНГКОК, 6 декабря. /ТАСС/. Таиландские власти объявили национальным достоянием окаменелости гигантского крокодила Chalawan thailandicus, который жил около 150 млн лет назад в конце Юрского периода на территории современного Таиланда. Об этом сообщило правительственное издание The Royal Gazette.

В Таиланде ископаемые останки древнего пресноводного этого вида впервые были обнаружены в 1980-х годах на севере страны. Позднее палеонтологи определили, что обнаруженные окаменелые фрагменты скелета животного явно отличались от уже известного гониофолидида Sunosuchus thailandicus, обитавшего на территориях Китая, Кыргызстана и Таиланда в позднем Юрском периоде. В итоге в 2013 году после длительных научных исследований найденные окаменелости отнесли к новому виду под названием Chalawan thailandicus.

"Предметы, которые являются редкими и особенно ценными, должны храниться как национальное достояние. Зарегистрированное ископаемое, которое является исключительно редким и ценным, подходит под эти критерии. Его следует хранить как национальное достояние", - говорится в правительственном сообщении.

Палеонтологи считают, что длина тела крокодила могла превышать 10 м.