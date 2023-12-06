В Пскове стартовал фестиваль китайской культуры

Для гостей провели чайную церемонию, а также состоялось открытие фотовыставки о бамбуке

ПСКОВ, 6 декабря. /ТАСС/. Международный фестиваль китайской культуры "Мо Янь фест" впервые открылся в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина. Для гостей фестиваля провели чайную церемонию, также состоялось открытие фотовыставки о бамбуке и показ на сцене театральной читки рассказа писателя "О двоюродном брате по имени Нин Сайе", сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Сегодня состоялось открытие уникального международного фестиваля китайской культуры "Мо Янь фест". Это мероприятие проходит впервые не только на территории Псковской области, но и всей России. Начала работу "Бамбуковая выставка", посвященная бамбуку как материалу для архитектуры и других видов изобразительного искусства. Эта фотовыставкиа предоставлена Псковскому театру драмы Генеральным консульством Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге. Она рассказывает, как выращивается бамбук, и как его можно использовать в различных сферах - от создания музыкальных инструментов до приготовления блюд", - сказала собеседница агентства.

В ходе церемонии открытия к зрителям обратился писатель Мо Янь. "Я давно наслышан о том, что вы подготовили пьесу по моему роману "Лягушки" и затем поставили ее в вашем театре. Постановка завоевала симпатии публики и была выдвинута в восьми номинациях на самую известную театральную премию России - "Золотую маску". <...> Постановка "Лягушек" в России меня крайне обрадовала. Более того, я узнал, что вы будете проводить "Мо Янь фест". Для литератора это означает наивысшую поддержку его творчества. Я, как китайский писатель, очень тронут и признателен вам, в России, за такой отклик", - сказал Мо Янь, видеозапись обращения которого была представлена зрителям.

Кроме того, перед началом церемонии открытия фестиваля для гостей организовали чайную церемонию, в ходе которой все желающие смогли познакомиться с наиболее яркими сортами китайского чая, приготовленного традиционными способами в специальной посуде. А всех посетителей приветствовали музыканты Псковского театра драмы, исполняя ряд мелодий на хангах, представляющих собой перкуссионный инструмент, состоящий из двух соединенных металлических полусфер.

"Сегодня зрители услышали также рассказ Мо Яня "О двоюродном брате по имени Нин Сайе" в исполнении замечательного чтеца, мастера сцены, заслуженного артиста России Сергея Попкова. Писатель причудливо преломляет обстоятельства собственной биографии, на сей раз создавая сатирический этюд, посвященный собирательному образу "проходимца от литературы", - добавила собеседница агентства.

О фестивале

Фестиваль "Мо Янь фест" продлится в Пскове до 11 декабря. Он посвящен творчеству классика китайской литературы, лауреата Нобелевской премии Мо Яня. Зрители фестиваля познакомятся с произведениями китайских писателей и их интерпретациями в кино и театре. Псковский театр драмы - первый театр в России, где появилась сценическая версия знаменитого романа Мо Яня "Лягушки".

Во время "Мо Янь феста" в театре пройдет режиссерская лаборатория: четыре приглашенных постановщика создадут эскизы спектаклей по произведениям современной китайской литературы, которые будут представлены публике. Кроме того, зрители познакомятся с важнейшей для китайского театра трагедией "Гроза" Цао Юя, пьесой классика советской китайской драматургии Лао Шэ "Лунсюйгоу", одной из самых репертуарных пьес Китая XXI века "Я люблю цветы персика" Цзоу Цзинчжи и исторической "разговорной драмой" Лю Хэна "Пампушечный двор".

В деловой программе "Мо Янь феста" организаторы предусмотрели трехсторонний телемост Китай - Псков - Санкт-Петербург с участием Мо Яня, а также профессора, декана Восточного факультета СПбГУ, директора "Эрмитажа" Михаила Пиотровского. Проект "Мо Янь фест" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.