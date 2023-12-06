Российский скрипач Максим Венгеров выступит с концертом в Софийской филармонии

Он представит концерт Яна Сибелиуса

СОФИЯ, 6 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Лауреат премии Grammy Максим Венгеров и оркестр Софийской филармонии под управлением Найдена Тодорова представят в Софии в четверг концерт Яна Сибелиуса для скрипки с оркестром.

Накануне выступления российский музыкант принял участие в репетиции. "В 2021 году в Софии я исполнял концерт Дмитрия Шостаковича, сейчас - концерт Яна Сибелиуса, который исполняю на протяжении практически всей своей жизни. Первый раз исполнил это произведение в 17 лет, а сейчас решил к нему вернуться. Я не играл его последние лет 15, ведь в музыке есть много классических хитов, которые хочется представить слушателям, но сейчас я постарался взглянуть на этот концерт по-новому: не только с точки зрения скрипача, но и глазами дирижера. Мне удалось продирижировать многие симфонии Сибелиуса, и у меня изменился взгляд на это произведение", - рассказал музыкант в интервью ТАСС.

"В Софии я играю вместе с оркестром Софийской филармонии под управлением маэстро Найдена Тодорова - замечательного музыканта и великолепного партнера, настоящего друга на сцене. Наши дружеские отношения хорошо передаются публике, и нам вместе комфортно. Считаю, что оркестр Тодорова - один из самых сильных в Европе", - подчеркнул Венгеров.

Возвращение к гастролям

После пандемии ковида маэстро снова вернулся к многочисленным выступлениям и в России, и за рубежом. "Нынешний год, особенно его вторая половина, прошел в постоянных разъездах, после пандемии ковида - страшного времени для всего мира и для музыкантов в частности, когда все концерты были остановлены. [Теперь] наше искусство вновь востребовано", - поделился Венгеров. Он уточнил, что на протяжении последнего полугодия два с половиной месяца провел в постоянных разъездах, выступая в том числе в Азии и Америке.

Чтобы поддерживать интерес публики к музыке во время пандемии, Венгеров создал специальный сайт, при помощи которого провел 150 бесплатных открытых мастер-классов. "Специального отбора учеников не велось, кто успел своевременно зарегистрироваться на мастер-класс, тот в нем и участвовал. В итоге у меня собралось большое количество интереснейших музыкантов со всего мира", - отметил он, выделив среди них российских исполнителей из Санкт-Петербурга, Москвы, Владивостока и других городов. Венгеров уточнил, что продолжает работать над проектом, "над интернет-конференцией для музыкантов, которая позволит и преподавателям, и ученикам проводить мастер-классы более качественно".

Творческие планы

Новым проектом музыканта стала группа "Венгеров-трио", которую он организовал со своими дочерями. "У меня сейчас трое детей: две девочки 10 и 12 лет и мальчик Яша, которому скоро исполнится 2 года. С девчонками я уже основал группу - "Венгеров-трио", дебют которой состоялся в прошлом году. Мы очень серьезно подошли к этому проекту, и мне нравится, что девочки по-настоящему любят музыку, отдают ей много времени и сил", - сказал он.

По словам Венгерова, учитывая плотный график, основное время он отдает игре на скрипке, однако в дальнейшем рассматривает возможность взять на себя руководство оркестром и стать главным дирижером. "А в новом году у меня начнется новый период: три-четыре года я буду гостем "Карнеги-холл" в Нью-Йорке, где буду выступать в разных ипостасях - и как скрипач, и как педагог", - заключил Венгеров, отметив, что это позволит ему выступать на знаменитой американской сцене по пять-шесть раз в течение года.