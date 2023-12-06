Балет "Война и мир" Андрея Петрова планируют весной 2024 года представить в КНР

В дальнейшем спектакль также планируется показать в Республике Марий Эл, в Нижневартовске, Самаре и Севастополе, а также в Донецке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Балет "Война и мир" в постановке народного артиста РФ Андрея Петрова на музыку Вячеслава Овчинникова планируется показать в нескольких городах Китая весной будущего года. Об этом журналистам сообщил художественный руководитель спектакля, худрук Донецкого театра оперы и балета "Донбасс опера" Вадим Писарев.

"В Китай сейчас договариваемся [привезти спектакль], - сказал Писарев, отвечая на вопрос ТАСС. - Это масштабный, большой проект. Это российский проект, настоящий, который несет любовь". Планируется, что в КНР балет смогут увидеть зрители в Пекине, Шанхае и в Гуанчжоу. "В следующем году, весной", - добавил худрук.

Как сказал продюсер, заслуженный артист РФ Айдар Шайдуллин, проект поддержал Президентский фонд культурных инициатив. 6 декабря на сцене БКЗ "Октябрьский" проходит петербургская премьера балета этой хореографической драмы на сюжет романа Льва Толстого. Как отметил Писарев, в дальнейшем спектакль также планируется показать в Республике Марий Эл, в Нижневартовске, Самаре и Севастополе. "А вообще-то и в Донецке", - сказал Писарев, добавив, что мечтает об этом.

Постановка была представлена в августе 2023 года в Крыму, в сентябре премьера прошла в Москве в Большом театре. В премьерных показах принимал участие вместе с солистами театра "Кремлевский балет" и "Донбасс оперы" Марийский балет под руководством народного артиста Республики Марий Эл, заслуженного артиста России Константина Иванова.

"Гармония музыки и движения"

Продюсер постановки отметил, что "балет "Война и мир" - это единственный балет на сегодняшний день на общемировом пространстве". "Есть спектакль драматический, есть опера, но балета нет, и в этом прежде всего его уникальность", - сказал Шайдуллин. Он подчеркнул, что основные сцены и те глубинные смыслы, которые были заложены в романе Толстого, присутствуют в этом спектакле. "Надеюсь, что у этого спектакля будет долгая и счастливая жизнь", - добавил он.

В постановке участвуют артисты трех театров - московского театра "Кремлевский балет", "Донбасс оперы" и Воронежского государственного театра оперы и балета. Всего задействовано более 200 артистов. За спектакль декорации меняются 46 раз - аналогично 46 картинам романа. Хореографом и автором творческого замысла стал народный артист России Андрей Петров - худрук и главный балетмейстер театра "Кремлевский балет". Он работал над балетом все последние годы. В апреле 2023 года выдающийся хореограф умер.

"Мы сохранили все "до пальчика", как у нас в балетном мире говорят, все нюансы, которые хотел видеть Андрей Борисович Петров", - рассказал Писарев. Говоря о хореографе-постановщике, он отметил, что Петров представлял "золотой век искусства". "Мы по этому соскучились и мы увидели чистоту классического движения, что очень важно", - подчеркнул он.

Музыку к балету создал народный артист России композитор Вячеслав Овчинников - автор музыки более чем к 40 советским кинофильмам, в числе которых - "Андрей Рублев", "Они сражались за Родину", "Война и мир". Последняя и легла в основу музыкальной партии постановки. Балет "Война и мир" Писарев назвал воплощением "гармонии музыки и движения".

Либретто написали Андрей Петров и Виктор Добросоцкий. Главные партии в постановке исполняют солисты Кремлевского балета - заслуженная артистка РФ Екатерина Первушина в роли Наташи Ростовой, премьеры труппы Даниил Росланов и Михаил Евгенов в образах Андрея Болконского и Пьера Безухова. Также в постановке участвуют донецкие солисты Роман Белгородский (Наполеон), Дарья Донцова (Война) и Анна Вальчик (Лиза Болконская). Сопровождают балет хор и оркестр "Донбасс оперы" под управлением Юрия Парамоненко.