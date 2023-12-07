В Минске с 7 по 10 декабря пройдет фестиваль "Детский Петербург"

В празднике примут участие юные художники и музыканты Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Международный фестиваль "Детский Петербург" в четырнадцатый раз пройдет в Минске с 7 по 10 декабря. В празднике примут участие юные музыканты и художники Санкт-Петербурга.

"Зрителям и профессиональному сообществу белорусской столицы будут представлены ключевые проекты северной столицы в сферах культурного развития и эстетического воспитания детей: спектакли, концерты, выставки, круглые столы, мастер-классы", - рассказали в пресс-службе продюсерской компании "Нева-арт", которая организовала проект при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Минского городского исполнительного комитета.

В фестивале примут участие фортепианный "Петро дуэт" и молодые музыканты, Центральная городская детская библиотека имени Александра Пушкина, Музей истории религии, театры "Кукольный формат" и "Театральный проект 27".

Фестиваль откроется гала-концертом классической музыки в Белорусской государственной филармонии. В программе - выставка "Юные художники о Петре Великом" с работами финалистов городского конкурса по изобразительному искусству. Вернисаж пройдет в Центральной городской детской библиотеке имени Николая Островского, где будут также организованы круглый стол "Современная детская литература" и презентация книг русских (петербургских) и белорусских писателей "Волшебный мир детской литературы". В Музее истории города Минска запланирована открытая встреча "Роль искусства в образовании детей".

Как сообщили в пресс-службе, в минувшем году более 1 млн 100 тыс. человек посмотрели дневник фестиваля на площадке VK.