Пиотровский заявил, что для зарубежных выставок музеям потребуется новая система гарантий

Генеральный директор Государственного Эрмитажа отметил, что у музея-заповедника есть планы проведения выставок в дружественных странах, но эти замыслы будут реализованы после снятия моратория на вывоз экспонатов и после обеспечения гарантий их возврата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Вывоз экспонатов российских музеев на зарубежные выставки будет возможен после создания новой системы гарантий возврата ценностей. Такое мнение выразил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

"Постепенно отрабатываются новые схемы гарантий. Мы в свое время отработали гарантии для выставок, вывозимых за рубеж, - очень четкую схему гарантий. Когда случился февраль 2022 года, эти гарантии сработали: наши выставки все вернулись. Сейчас гарантии должны быть другие: какие - никто не знает. Но мы отработаем такие гарантии", - сказал Пиотровский.

Он сообщил, что у Эрмитажа есть планы проведения выставок в дружественных странах, но эти замыслы будут реализованы после снятия моратория на вывоз экспонатов и после обеспечения гарантий их возврата.

"В наших планах сотрудничество с нашими давними партнерами - это Турция, Оман, страны [Персидского] залива, в том числе Саудовская Аравия. С Китаем у нас строятся планы, но исходя из того, что сейчас есть мораторий на перевоз вещей из России куда-либо. Это опасно, вещи мы должны беречь", - сказал он.

По словам Пиотровского, планы музея относительно выставок за рубежом "будут мобильными". "Все будет зависеть от общемировой обстановки. Все ждут, когда можно будет брать у нас вещи. Сейчас нужно отработать очень хорошие гарантии, под которые можно брать и вывозить вещи. Мы [в свое время] отработали эту систему для себя и всего мира, но сейчас она должна быть новой", - отметил гендиректор Эрмитажа.

На момент введения западных санкций в отношении России в 2022 году Эрмитаж принимал участие в зарубежных выставках в Амстердаме, Гамбурге, Париже, Брюсселе, Лондоне, Милане и Риме. В марте - июне 2022 года по завершении выставок все экспонаты - около 700 предметов - вернулись в музей в соответствии с принятыми гарантиями возврата. Минкультуры РФ приостановило временную выдачу и временный вывоз музейных предметов с территории России 3 марта 2022 года.