"Москонцерт" представит к Новому году спектакль "Умка" по мотивам советского мультфильма

Спектакли пройдут с 26 декабря 2023 года по 8 января 2024 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Музыкальный спектакль для всей семьи "Новогоднее путешествие Умки", созданный по мотивам советского мультфильма, пройдет с 26 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в Москонцерт Холле, сообщила на пресс-конференции в ТАСС заведующий структурным подразделением концертного зала "Москонцерт" на Пушечной, основатель и режиссер театра "Трикстер" Мария Литвинова.

"Над постановкой работала большая команда, это режиссер, лауреат театральной премии "Золотая маска" Вячеслав Игнатов, хореограф Большого театра Михаил Колегов, художники Ольга и Елена Бекрицкие, все это при поддержке "Союзмультфильма" <...>. Это довольно большой проект, в котором задействованы артисты "Москонцерта", солисты лучших мюзиклов Москвы, мультимедийные декорации, фантастические костюмы", - сказала она, уточнив, что спектакли пройдут 26 и 27 декабря 2023 года, потом каждый день со 2 по 8 января 2024 года.

Литвинова добавила, что уникальность спектаклю придают объемные костюмы, воссоздающие звериную пластику, авторская музыка, инновационные сценические технологии с использованием видеопроекций, погружающих зрителей в атмосферу снежной Арктики.