В Москве открылась фотовыставка "Уголь Донбасса", посвященная героям СВО

В экспозиции представлены 28 графических портретов, выполненных углем на крафтовой бумаге

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Фотовыставка "Уголь Донбасса", на которой представлены портреты героев СВО - добровольцев, военных, волонтеров, медиков, - открылась на Гоголевском бульваре в Москве. В экспозиции представлены 28 графических портретов, выполненных углем на крафтовой бумаге.

"Сегодня, накануне Дня Героев Отечества, мы открываем выставку, посвященную участникам специальной военной операции, которых талантливая рука художника Сергея Марченко выхватила из многих мужественных лиц и запечатлела в трех десятках замечательных графических работ. Здесь самые разные судьбы, очень разные образы. Здесь и военные, и врачи, и волонтеры, и жители, которых сегодня язык не поворачивается назвать мирными, потому что почти 10 лет они находятся под постоянными обстрелами, под постоянной угрозой", - сказал, открывая экспозицию, представитель аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культурного сотрудничества с новыми субъектами Российской Федерации Александр Кибовский.

Как отметил Кибовский, в основу фотовыставки легли графические работы художника Марченко. Художник вдохновился авторским проектом военного корреспондента Марьяны Наумовой "Мы ЖИВЫ" на Первом канале, где герои - участники СВО и мирные жители рассказывают о своей судьбе.

Проект задуман как передвижная выставка, которая будет экспонироваться на площадках Москвы и Московской области и в других городах России. Так, с фотовыставкой уже смогли ознакомиться жители Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса, Дубны, Звенигорода, Сергиева Посада, Красногорска, Калининграда, Серпухова.