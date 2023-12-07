Меняйло, Максакова и Синявская стали лауреатами спецпремий "Золотой маски"

Секретариат Союза театральных деятелей утвердил 11 лауреатов спецпремии

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Оперная певица Тамара Синявская, актриса Людмила Максакова, глава Северной Осетии Сергей Меняйло стали лауреатами специальных премий "Золотая маска". Об этом сообщается на сайте Союза театральных деятелей (СТД) России.

Секретариат СТД утвердил 11 лауреатов спецпремии "Золотая маска" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Ими также стали хореограф Вячеслав Гордеев, артистка балета Наталия Касаткина, театральный художник Игорь Иванов, театральный режиссер, педагог Григорий Козлов, театральный режиссер, педагог Семен (Соломон) Спивак, актриса музыкального театра, певица Галина Петрова (Калмыкова), актриса автономной некоммерческой организации "Коляда-театр" Тамара Зимина, актриса Кемеровского областного театра драмы имени А. В. Луначарского - Театра драмы Кузбасса Лидия Цуканова, актер и режиссер Вахтанговской школы Сергей Леонтьев.

Меняйло удостоен специальной премии "Золотая маска" "За поддержку театрального искусства России" за организационную поддержку восстановления и открытия Дома-музея Е. Б. Вахтангова на его родине - во Владикавказе.