Александринка и Пекинский народный театр проведут в 2024 году обменные гастроли

Как сообщил директор театра Сергей Емельянов, это лишь одно из положений меморандума о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Обменные гастроли проведут в будущем году Александринский театр и Пекинский народный художественный театр (ПНХТ). Об этой договоренности сообщил корреспонденту ТАСС по телефону из Пекина директор Александринки Сергей Емельянов.

Это лишь одно из положений меморандума о сотрудничестве, подписанного в столице КНР директором Национального драматического театра России (Александринского театра) и его китайским коллегой - руководителем ПНХТ Фен Юаньчжэном.

"Мы приглашены в октябре будущего года открыть Пекинский театральный фестиваль спектаклем "Литургия Zero" в постановке [художественного руководителя Александринского театра] Валерия Фокина. По традиции международные Дни Александринского театра задуманы в расширенном формате. Планируем провести Национальную театральную школу - серию творческих встреч, мастер-классов, тренингов для студентов Центральной академии драмы. Ведущие деятели Александринского театра проведут в Пекине в октябре будущего года творческо-просветительский обмен в лучших традициях русской театральной школы", - рассказал Емельянов.

"Взаимный интерес мы проявляем к зеркальной просветительской акции наших партнеров из Пекинского народного художественного театра и планируем большую сопрограмму к Дням театрального искусства Китая в рамках XV Международного театрального фестиваля "Александринский" уже в Санкт-Петербурге осенью 2024 года", - добавил он.

"Уверен, что предстоящее возвращение после перерыва первого национального театра России в столицу Китая станет очень важным и ответственным творческим событием, будет содействовать развитию наших культурных связей", - отметил, в свою очередь, в беседе с корреспондентом ТАСС Фокин.