Глава Северной Осетии стал лауреатом "Золотой маски" за поддержку театрального искусства

Награда была присуждена за организационную поддержку восстановления и открытия Дома-музея Евгения Вахтангова

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 декабря. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло стал лауреатом специальной премии "Золотая маска" "За поддержку театрального искусства России". Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Глава РСО-Алания Сергей Меняйло стал лауреатом специальной премии "Золотая маска" "За поддержку театрального искусства России". Об этом сообщил Союз театральных деятелей России", - говорится в сообщении.

Награда была присуждена за организационную поддержку восстановления и открытия Дома-музея Евгения Вахтангова на его родине во Владикавказе.