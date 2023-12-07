Эрмитаж открыл выставку о парижских салонах XVIII века в критике Дидро

Экспозиция будет работать до 17 марта 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж представил картины известных французских художников в сочетании с книгами и рукописями Дени Дидро на выставке, подготовленной совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Выставка, которая торжественно открылась в Николаевском зале Зимнего дворца в рамках Дней Эрмитажа, будет доступна посетителям с 8 декабря 2023 года до 17 марта 2024 года.

"Выставка рассказывает о проведении парижских салонов через критику Дидро, и там все салоны каждого года представлены картинами. Все картины из российских собраний. Вся история французского салона изображена здесь", - рассказал журналистам перед открытием выставки генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Парижские салоны XVIII века - периодические публичные выставки, инициированные французской Королевской академией живописи и скульптуры в 1667 году при Людовике XIV. В них принимали участие живописцы, произведения которых вошли в коллекции мировых музеев. Салоны достаточно полно отражали развитие французского искусства своего времени и были популярны у современников. Знаменитый философ и мыслитель эпохи Просвещения Дени Дидро (1713-1784) готовил критические обзоры парижских выставок, и эти произведения стали образцом блестящей критики и важным источником для понимания искусства XVIII столетия.

Экспозиция включает более 200 произведений, среди которых картины и рисунки художников Франсуа Буше, Жана Оноре Фрагонара, Жана-Батиста Греза, Карла Ванлоо, Клода Жозефа Верне, Юбера Робера, Жана-Батиста Симеона Шардена, Никола Ланкре и Жака Луи Давида; скульптуры работы Жана Антуана Гудона, Этьена Мориса Фальконе и его ученицы Мари-Анн Колло, создавшей мраморный портрет Дени Дидро. Их дополняют гравюры и рисунки, медали, предметы декоративно-прикладного искусств, а также книги и рукописи Дидро и его современников, связанные с салонами XVIII века.

Авторы экспозиции стремились представить зрителям панораму французского искусства XVIII века - от зарождавшегося стиля рококо до неоклассицизма конца столетия, помогающую по-новому взглянуть на эпоху Просвещения в целом.