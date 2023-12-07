На выставке в Сыктывкаре представили изделия уникальных промыслов коми

Ознакомиться с экспозицией возможно до конца февраля

СЫКТЫВКАР, 7 декабря. /ТАСС/. Выставка "Традиция. Время. Ремесло" открылась в Национальном музее Республики Коми к 30-летию отделения "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы" колледжа культуры имени. В. Т. Чисталева, рассказала ТАСС преподаватель колледжа Наталия Мелешева.

"С 1993 года, когда образовалось отделение "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы" колледжа, началось возрождение промыслов, которые бытовали на территории Коми в XIX - начале XX века, но к 1990-м годам фактически были утрачены, оставались единичные мастера. Благодаря открытию отделения ремесла сохранены и сейчас получили свое развитие. Сегодня на выставке представлены работы студентов, выпускников и преподавателей по всем направлениям подготовки", - сообщила она ТАСС.

Как рассказала преподаватель, с открытием в 1993 году отделения колледжа туда пригласили на работу известного в Коми мастера Тамару Сердитову. За 10 лет была создана уникальная база: Сердитова ездила вместе со студентами в экспедиции и собирала сведения о предметах и сами изделия, копировала их. "В 2007 году Тамара Власовна выпустила наглядное методическое пособие, по которому теперь все мастера республики работают. Благодаря этому пособию мы теперь часто видим роспись в изделиях современных мастеров. Если говорим о вычегодской росписи, то это узнаваемые солярные круги коми", - отметила преподаватель. Именно такие изделия и представили на выставке.

Второе популярное направление отделения колледжа - традиционная для коми резьба по дереву, художественная обработка дерева, которой издревле занимались в лесном крае Коми. На выставке представлены изделия с геометрической резьбой и объемной в виде утиц, солонок, ложек, всевозможной посуды и статуэток из капа и сувеля (наросты на деревьях). "Раньше мастера делали утилитарные изделия для применения в быту, сейчас на эти предметы обращают все больше внимания", - отметила преподаватель.

Часть экспозиции заняли изделия из лозы - плетеная мебель, посуда, предметы интерьера, а также изделия ручного ткачества от традиционных коми поясов до гобеленов. На выставке представлено около 200 изделий по всем четырем направлениям, по которым ведется подготовка в колледже. Выставка приурочена к Году педагога и наставника и будет работать до конца февраля.