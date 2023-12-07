Скрипач Максим Венгеров выступил в Софии

Музыкант исполнил произведение Яна Сибелиуса

СОФИЯ, 7 декабря. /ТАСС/. Максим Венгеров и оркестр под управлением Найдена Тодорова исполнили на сцене Софийской филармонии концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса. Зрители подарили музыканту букеты цветов.

Венгеров - лауреат музыкальной премии Grammy, почетный профессор Санкт-Петербургской консерватории и Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова, считается одним из лучших скрипачей мира. Он также является и дирижером. В интервью ТАСС он сообщил, что после пандемии ковида снова вернулся к активной гастрольной деятельности и за последние полгода успел совершить турне по странам Европы, Азии и Америки.

"Сейчас мы с вами общаемся в Софии, а потом мне предстоит еще множество концертов в качестве скрипача. От меня просто требуют приезжать и участвовать в разнообразных музыкальных событиях, но со временем, надеюсь, в мой напряженный график будет включена и работа в качестве дирижера", - рассказал Венгеров.

Последний раз в Софии скрипач был на гастролях в 2021 году, исполнил концерт Дмитрия Шостаковича, а сейчас выбрал произведение Сибелиуса. "За последние годы мне удалось продирижировать многие симфонии финского композитора, я стал его лучше понимать и постарался взглянуть на концерт, который исполняю на протяжении всей своей музыкальной жизни, по-новому", - рассказал музыкант.

Венгеров высоко оценил исполнительское мастерство болгарских музыкантов, назвав оркестр Найдена Тодорова одним из самых сильных коллективов Европы.