В Петербурге фестиваль Галины Вишневской откроется вечером памяти Темирканова

Мероприятия завершатся 12 декабря в кинотеатре "Аврора" показом художественного фильма Александра Сокурова "Александра"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Фестиваль Галины Вишневской откроется в Большом зале филармонии концертом-приношением Юрию Темирканову. Под управлением итальянского дирижера Марко Боэми выпускники Центра оперного пения Галины Вишневской исполнят арии, дуэты и сцены из классических опер русских и зарубежных композиторов.

"В эти декабрьские дни в Петербурге соберутся ученики Галины Павловны, которым она отдавала свой опыт и знания, вкладывала в каждого из них сердце и душу. Выпускники центра хранят память о своей великой наставнице", - рассказали в пресс-службе Центра оперного пения Галины Вишневской.

В Шереметевском дворце - музее музыки в музыкально-литературной композиции "Посвящение Галине Вишневской" прозвучат отрывки из ее книги "Галина" в исполнении заслуженной артистки России Евгении Крюковой при участии солистов Центра оперного пения. Будут звучать песни времен Великой Отечественной войны, послевоенного периода, романсы русских композиторов, арии из оперетт и опер, неаполитанские, цыганские песни - музыка, которую Галина Павловна любила и исполняла сама до начала своей оперной карьеры.

Один из концертов состоится в Кронштадте, где прошли детство и юность Галины Вишневской. Два оперных спектакля будут сыграны в Эрмитажном театре. Будут исполнены комическая опера Джакомо Пуччини "Джанни Скикки" в режиссуре Михаила Сабелева и лирические сцены "Евгений Онегин" Петра Чайковского в постановке народного артиста СССР Владимира Васильева и сценографии Юрия Купера. Спектакль пройдет под управлением Дмитрия Юровского, музыкального руководителя Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.

Фестиваль завершится 12 декабря в кинотеатре "Аврора" показом художественного фильма Александра Сокурова "Александра" (2007), в котором главную роль сыграла Галина Вишневская.