Миланский театр "Ла Скала" открыл новый сезон оперой "Дон Карлос"

Партию Елизаветы Валуа исполнила оперная певица Анна Нетребко

РИМ, 8 декабря. /ТАСС/. Оперой итальянского композитора Джузеппе Верди "Дон Карлос" традиционно в день небесного покровителя Милана святого Амвросия открылся новый сезон театра "Ла Скала". Прямую трансляцию вел первый канал государственной телерадиокорпорации Rai.

За дирижерским пультом стоял главный дирижер театра Риккардо Шайи. Партию Елизаветы Валуа, одну из центральных, исполнила российская оперная певица Анна Нетребко. Художником по костюмам стала обладательница премии "Оскар" ("Сирано де Бержерак, 1990 г.) Франка Скуарчапино.

Премьера "Дона Карлоса" состоялась на сцене Парижской оперы 11 марта 1867 года и особого успеха не имела. Впоследствии композитор создал еще две редакции оперы, которая, в конечном итоге, завоевала популярность. В "Ла Скала" это произведение Верди впервые было исполнено в 1884 году. В течение первой половины XX века "Дон Карлоса" ставили редко. Интерес к опере был возрожден после ковент-гарденской постановки 1958 года под руководством Лукино Висконти и Карло Мария Джулини, потом она вошла в мировой репертуар и ставилась на разных ведущих сценах, включая Большой театр.

Российская сопрано не в первый раз выходит на прославленную сцену, в 2019 году она пела заглавную партию в "Тоске" на открытии сезона. Весной 2022 года певица временно приостановила свою деятельность и отказалась от участия в опере "Адриенна Лекуврер", которая должна была идти в "Ла Скала". Но позже Нетребко выступила с несколькими концертами, и сотрудничество возобновилось в полном объеме.

В прошлом году оперный сезон открывала опера "Борис Гордунов" Модеста Мусоргского с Ильдаром Абдразаковым. Такой выбор дирекции театра вызвал протест украинских дипломатов. Однако на премьеру приехали президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Джорджа Мелони и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, что лишь подчеркнуло важность русского культурного наследия. На этот раз на открытии сезона присутствовали председатель Сената (верхняя палата парламента) Италии Иньяцио Ла Русса, мэр Милана Джузеппе Сала, а также вице-премьер Маттео Сальвини и министр по делам культуры Дженнаро Санджулиано.

В афише минувшего сезона не было недостатка в русских произведениях. Программа нынешнего сезона "Ла Скала" состоит в основном из итальянского репертуара. Анна Нетребко вернется в июне в заглавной партии оперы "Турандот".