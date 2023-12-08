Петербург стал лидером по числу номинантов на национальную премию "Арлекин"

Экспертный совет сформировал конкурсную программу XXI фестиваля театрального искусства для детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Российская национальная премия в области театрального искусства для детей "Арлекин" объявила номинантов 2024 года, лидером по числу выбранных работ стал Петербург.

"Экспертный совет просмотрел 150 спектаклей 121 российского театра и сформировал конкурсную программу XXI фестиваля "Арлекин". В качестве номинантов премии названы спектакли театров Москвы, Петербурга, Улан-Удэ, Красноярска, Казани и Нягани", - рассказали в оргкомитете.

В число 11 финалистов вошло 5 театров Петербурга. На главные награды претендуют также два театра из Казани и по одному - из Москвы, Красноярска, Бурятии и Ханты-Мансийского автономного округа.

Учитывая жанровое и стилевое разнообразие присланных на конкурс спектаклей, экспертный совет рекомендовал дирекции фестиваля включить во внеконкурсную программу семь спектаклей, получивших при голосовании высокие баллы. В эту категорию попали театры из Петербурга, Кирова, Абакана (Республика Хакасия) и Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ).

XXI Всероссийский фестиваль "Арлекин" пройдет 15-24 апреля на площадке детского музыкального театра "Зазеркалье". Фестиваль проводится при поддержке Союза театральных деятелей России, Министерства культуры РФ, городского комитета по культуре, Санкт-Петербургского отделения СТД РФ, Благотворительного фонда "Арлекин". Среди его наград есть одна по-особому почетная, она присуждается вне конкурса с формулировкой "За великое служение театру для детей".