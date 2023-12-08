В Екатеринбурге пройдут благотворительные показы спектаклей Театра наций

Зрители увидят постановки "Дядя Ваня" и "Моими глазами" на сцене Свердловского театра драмы в Екатеринбурге с 9 по 12 декабря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Благотворительные показы спектаклей Театра наций пройдут на сцене Свердловского театра драмы в Екатеринбурге с 9 по 12 декабря, зрители увидят постановки "Дядя Ваня" и "Моими глазами". Средства от продажи билетов будут направлены на поддержку любительского театра "Игра", сообщил в Уральском региональном центре ТАСС председатель попечительского совета Фонда поддержки и реализации культурных инициатив "Синара" Михаил Попов.

"Один из спектаклей будет реализован через распространение билетов, и аналогичная сумма будет передана фондом Евгения Витальевича [Миронова] в поддержку театра "Игра" в Свердловской области", - сказал он.

Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков пояснил, что театр "Игра" - это "явление" для Екатеринбурга. В нем играют, в том числе, дети и подростки. "Насколько я знаю, театру около 70 лет - сначала был основан школьный театр, теперь это стал полупрофессиональный практически коллектив. Достаточно посмотреть на репертуар и количество гастрольных поездок, чтобы понять, что этот театр очень востребован", - отметил художественный руководитель Театра наций народный артист России Евгений Миронов.

Благотворительные показы пройдут, в частности, для заслуженных работников промышленных предприятий и преподавателей образовательных учреждений города. "Идея приглашения на спектакль Театра наций педагогов и наставников, по-моему, "в десятку", "в точку" в Год педагога и наставника. <…> Мы когда обсуждали с коллегами из благотворительного фонда, кто же эти зрители, конечно, видели не только учителей, <…> но и наставников в самых разных отраслях и самых разных сферах", - рассказал Марков.

Миронов поделился, что театр давно не был в Екатеринбурге на гастролях. "И сейчас я очень благодарен фонду "Синара" за то, что эти гастроли благотворительные - это очень для нас важно, <…> мне радостно, что эти спектакли посетят и педагоги, и производственники. <…> Спектакль "Дядя Ваня" поставил французский режиссер Стефан Брауншвейг, художественный руководитель театра "Одеон", - мне кажется, что это был очень интересный опыт для Театра наций. <…> Что касается второго спектакля: его поставил молодой режиссер Дмитрий Сердюк, <…> это монологи о Великой Отечественной войне совершенно под разным взглядом", - сказал он.

"На будущий год мы хотим продолжить этот проект также в Свердловской области, в малых городах. Это, наверное, будет Первоуральск, Каменск-Уральский, Полевской", - добавил Попов.