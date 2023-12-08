В Тюмени на выставке представили подарок от Каддафи и другие вещи Жириновского

Среди экспонатов оказались также партийный билет, очки и запонки

ТЮМЕНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Халат, подаренный бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи Владимиру Жириновскому, партийный билет, очки, запонки, архивные фотографии и другие личные вещи российского политика представили на выставке "Жириновский. Тюмень. Работа и жизнь", посвященной основателю ЛДПР, а также 30-летию победы партии на выборах в Государственную думу первого созыва, передает корреспондент ТАСС с открытия выставки.

Открытие выставки в рамках поездки в Тюмень посетил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. "Владимир Жириновский силой интеллекта умел заглянуть в будущее, уникальный политик, продолжим исследовать его колоссальное наследие. Тюмень всегда была знаковым регионом, это остается так и сегодня, начинать выставку в Тюмени - это символично, это память о Владимире Жириновском и мощный фактор консолидации, и мы должны вместе встать плечом к плечу во славу будущего нашей великой державы", - сказал Слуцкий на открытии, поблагодарив областную думу, региональное отделение партии и директора музея за организацию выставки.

Кроме этого, председатель ЛДПР передал в дар музею книгу "Жириновский навсегда". Выставка с использованием ценных экспонатов из музея Жириновского впервые проходит за пределами Москвы, в Тюмени она продлится несколько дней.