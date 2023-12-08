Фильм о лыжнице-чемпионке Елене Вяльбе получил Гран-при фестиваля "Герои большой страны"

Показ картины на фестивале собрал более 1 600 зрителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Фильм режиссера Николая Хомерики "Белый снег" о выдающейся лыжнице, олимпийской чемпионке Елене Вяльбе выиграл гран-при всероссийской премии-фестиваля "Герои большой страны", передает корреспондент ТАСС.

"Это биография великой спортсменки Елены Вяльбе - настоящий герой большой страны. Она и сейчас возглавляет Федерацию лыжных гонок, под ее руководством там произошел прямо скачок, подъем", - поделился автор сценария и креативный продюсер фильма Марат Ким.

Организаторы отметили, что показ на фестивале этой картины собрал более 1 600 зрителей.

Призы фестиваля

Приз за "Лучший сценарий" получил анимационный сериал "Фиксики", фильм "Любушка" был признан лучшим короткометражным фильмом, а лучшим игровым фильмом стал "Одиннадцать молчаливых мужчин ". Награду за "Лучший документальный проект" получил "Донбасс. Признанный", лучшим сериалом назван "Крутая перемена", "Лучшим детским кинопроектом" - "Чук и Гек. Большое приключение", "Лучшим авторским фильмом" - "Африка".

Кроме того, титул "Лучшая актерская работа" получила Ольга Лерман за фильм "Поехавшая", а "Лучшей операторской работой" признана работа Ирека Хартовича за картину "Нюрнберг".

"Событие ставит перед собой важнейшую цель - через язык кинематографа донести до зрителей традиционные для нашей страны духовные и нравственные ценности, рассказать о примерах подлинного героизма и патриотизма", - отметила в послании министр культуры РФ Ольга Любимова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в видеообращении к участникам фестиваля отметила, что в нынешних условиях усилился запрос на новый язык, новое наполнение, новую форму киновыразительности.

"Сам ход событий нашей с вами современности сподвигает к тому, чтобы правдивыми художественными средствами рассказывать зрителям о настоящих героях, не о придуманных или мнимых, о тех самых, которые проявили героизм в реальной жизни. При этом, делать это, опираясь на те ценности, на которые, вопреки всем трудностям, веками созидалось наше государство: гражданственность, патриотизм, служение Отечеству, ответственность за судьбу страны и народа, и конечно, созидательный труд", - добавила она.

Впервые фестиваль прошел в 2021 году, его целью является поддержка производства и распространения игровых фильмов и сериалов, документальных и интернет-проектов, раскрывающих тему героизма. Премия проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Федерального агентства по делам национальностей, Национального благотворительного фонда, Фонда поддержки военно-патриотического кино, Уральского института управления Академии президента, Уральского федерального университета.