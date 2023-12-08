В Коми поставили спектакль-благодарность основателю Театра драмы Виктору Савину

Режиссером постановки выступил Евгений Сафонов

СЫКТЫВКАР, 8 декабря. /ТАСС/. Академический театр драмы имени Виктора Савина поставил спектакль-благодарность основателю профессионального коми театра, драматургу, поэту, композитору, автору гимна Республики Коми Виктор Савину. В честь 135-летия со дня рождения Савина, которое отмечалось 21 ноября, 10 декабря в театре состоится премьера спектакля "Дорога к гимну", сообщили ТАСС в театре.

"Человек, обладавший таким количеством талантов, успел сделать свой вклад в каждом направлении культуры и искусства и даже в общественно-политической жизни. И самое главное - его стараниями родился коми театр. Но, кроме театра, Савин оставил большой след в музыкальном искусстве - как автор самых популярных песен, ставших народными, автор стихов и музыки к гимну Республики Коми "Варыш поз" (Соколиное гнездо). Именно этой стороне его многогранного таланта будет посвящен спектакль "Дорога к гимну", - привела пресс-служба слова директора театра Михаила Матвеева.

По словам режиссера постановки Евгения Сафонова, зрители увидят на сцене основные вехи жизни и творчества Савина и услышат многие его песни. "Савин - личность кинематографическая. Все виды деятельности, которой он занимался, географию его перемещений, мне кажется, может показать только кинематограф. Мы обратим внимание на его музыкальное творчество, и основная музыкальная работа по спектаклю легла на ансамбль нашего театра "Тагъя сур", - сказал режиссер, отметив, что в ходе работы подробно изучил биографию поэта по архивным материалам.

Спектакль "Дорога к гимну" - это своего рода восторжествовавшая справедливость: в 1937 году Савин был репрессирован и умер в лагере, но его не просто реабилитировали, а отдали должное величине его личности, отметил режиссер.

Актер и руководитель ансамбля "Тагъя сур" Александр Кузнецов рассказал, что песни, звучащие в спектакле, знакомы ему и его коллегам еще с детства, поэтому исполнение их с профессиональной сцены - ответственная и приятная задача. "Очень хочется, чтобы этот спектакль увидели не только взрослые, но и юные зрители: они так много знают о Голливуде, о российских современных артистах, но очень мало знают об истории родной республики, о талантливых людях, которые рождались на Коми земле", - пожелала актриса и солистка "Тагъя сур" Светлана Малькова.

Согласно официальным данным, в 1918 году Савин организовал труппу из любителей сцены и написал для нее драму на коми языке "Ыджыд мыж" ("Большая вина"). Спектакль был поставлен на сцене в начале 1919 года и восторженно принят зрителем. В 1921 году сформировался "Сыкомтевчук" (Усть-Сысольское коми театральное объединение). Руководителем и режиссером стал Савин. В 1930 году были организованы месячные театральные курсы, театр получил название КИППТ (Коми инструктивный передвижной показательный театр). Свой первый сезон он начал с 8 октября 1930 года. С этого времени театр драмы ведет свою историю.