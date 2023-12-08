Воронежский музей впервые покажет целиком алтарь уникальной работы XVI века

Экспонат поступил в музей вместе с коллекцией эвакуированного в Воронеж в 1918 году из Эстонии Юрьевского университета

ВОРОНЕЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Воронежский областной художественный музей впервые представит в полном объеме уникальную работу XVI века - дверцы домашнего алтаря с изображениями Девы Марии, Христа, святых Варвары, Августина, Иеронима. Для произведения нидерландского художника по нацпроекту "Культура" впервые создали специальную витрину и освещение, рассказала ТАСС ученый секретарь музея Наталья Бакина.

"Мы впервые с 1918 года представим с обеих сторон двустороннюю филенку - боковые створки домашнего алтаря с изображениями. Это неизвестный нидерландский художник XVI века. Мы всегда демонстрировали этот предмет только с одной стороны, а теперь смонтирована специальная витрина для этого предмета, чтобы можно было видеть с обеих сторон его живопись. Эта работа выполнена в рамках нацпроекта "Культура", - рассказала она.

Бакина уточнила, что аналогов домашнему алтарю XVI века в Черноземье нет, всего в Воронежском областном художественном музее хранят пять работ западного искусства этого периода. Она уточнила, что в музее также есть российские произведения искусства XVI века, например, большая алтарная икона Архангела Гавриила.

Собеседница добавила, что домашний алтарь XVI века поступил в музей вместе с коллекцией эвакуированного в Воронеж в 1918 году из Эстонии Юрьевского (Дерптского) университета. По ее словам, в 1828 году уникальный предмет был куплен в Вене у торговца произведениями искусства. Она рассказала, что ранее зрители видели на одной створке изображение Святого Августина и на второй - Святой Варвары, а теперь им откроют изображения на их обороте. Каждая створка имеет высоту 47 см и ширину 15 см.

Бакина рассказала, что увидеть этот предмет в новой витрине можно будет в конце декабря, когда в музее откроют новую экспозицию в зале "Искусство стран Северной Европы", где представлены произведения из Нидерландов, Фландрии, Голландии, Германии. По ее словам, экспозиция станет вдвое больше. В зале впервые в рамках постоянной экспозиции также будет представлен написанный на дереве большой натюрморт фламандского художника Александра Адриансена (1587-1661).

Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского ведет свою историю с 1933 года, когда в Воронеже основали музей изобразительных искусств. В настоящее время в его фондах имеется более 20 тыс. единиц хранения по разделам древнеегипетского и античного искусств, живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства.