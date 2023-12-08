В Сухуме режиссер Марк Вдовин поставил спектакль по пьесе Теннесси Уильямса

Художником-постановщиком "Стеклянного зверинца" выступила Мария Бутусова

СУХУМ, 8 декабря. /ТАСС/. Премьера спектакля "Стеклянный зверинец" по пьесе классика мировой драматургии Теннесси Уильямса в постановке российского режиссера и актера Марка Вдовина прошла в пятницу в Государственном русском театре драмы (Русдрам) им. Искандера. Этой премьерой в Русдраме открылся 43-й театральный сезон, сообщает корреспондент ТАСС.

"Стеклянный зверинец" - наиболее лирическая и автобиографическая пьеса Уильямса. Главный герой Том - рассказчик, который вспоминает свою семью, состоящую из эксцентричной матери и замкнутой сестры, и в то же время он действует как участник событий прошлого. Чтобы покинуть семью, Том приводит на семейный ужин своего коллегу по обувному магазину - как потенциального жениха для сестры.

"Для меня лично пьеса "Стеклянный зверинец" Уильямса интересна тем, что она написана в жанре живого психологического театра, где акцент сделан на глубокой проработке внутренней жизни персонажей, на взаимоотношениях, на том, что называется жизнью на сцене. Сегодня произошло первое соприкосновение нового спектакля со зрителем", - сказал журналистам генеральный директор Русского театра Ираклий Хинтба. По его словам, сама по себе пьеса близка любому человеку, потому что Уильямс писал о том, что в жизни испытывает каждый.

Вдовин рассказал, что пьесу для спектакля предложил ему директор театра. "Я прочел ее, и сначала она мне показалась сентиментальной, мелодраматичной, а я люблю жесткость, ироничность. В процессе работы актеры заставили меня иначе посмотреть на эту историю, и мне она показалась действительно очень жесткой и беспощадной по отношению к людям. Когда ты с перебором начинаешь любить, это тоже отталкивает и вызывает протест, и поэтому хочется середины, хоть это и сложно", - сказал журналистам режиссер.

По словам Вдовина, этот спектакль прежде всего про людские страхи. "Очень трогательный персонаж Лаура. Ничего страшного с ней не происходило, но она сама себя загнала в угол, думая о том, что она инвалид, что с ней что-то не так и что ее жизнь окончена в 24 года. Мне кажется, это страшно, и хочу, чтобы зрители в зале, как и я, задумались: а может, не все так страшно, как нам кажется, и что все люди живут с какими-то своими проблемами", - добавил режиссер.

Художник-постановщик "Стеклянного зверинца" - Мария Бутусова. Ранее Вдовин поставил в Русдраме спектакль "Метод" - захватывающий психологический триллер по произведению Жорди Галсерана.