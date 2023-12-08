Фильм "Поедем с тобой в Макао" открыл кинофестиваль "Сделано в Санкт-Петербурге"

Всего в конкурсную программу вошли шесть полнометражных работ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Петербургская премьера фильма Романа Михайлова "Поедем с тобой в Макао" открыла III Кинофестиваль "Сделано в Санкт-Петербурге". Его мероприятия пройдут до 16 декабря, зрителям покажут 50 фильмов от киностудий, киношкол и независимых авторов города, сообщили организаторы.

"Программа довольно насыщенная: у нас есть показы и конкурс полнометражного кино, конкурс короткометражного кино, также деловая и образовательная программа, круглые столы, мастер-классы, лекции, творческие встречи с деятелями культуры и кино", - рассказала на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС в преддверии открытия менеджер фестиваля Ольга Шевякова.

Торжественное открытие фестиваля состоялось в киноцентре Дом Кино. Фильмом открытия стала картина "Поедем с тобой в Макао" Романа Михайлова. По сюжету студент юридического факультета Олег, живущий с матерью и отчимом, узнает о том, что его отец вышел из тюрьмы и хочет с ним повидаться. Они встречаются, и оказывается, что отец, кроме покера, ничем не интересуется - вскоре он приводит сына в покерный штаб и открывает ему новый мир.

"Сама идея фестиваля заключается в том, чтобы продемонстрировать достижения Санкт-Петербургского кинематографа зрителям. Упор сделан в первую очередь на петербургскую кинематографическую молодежь, - рассказал на пресс-конференции ответственный секретарь Союза кинематографистов Санкт-Петербурга Александр Бабаян. - Петербургское кино - это не только то, что сделано в Петербурге, но и кино о Петербурге или взгляд из Петербурга на явление вне его границ".

О программе фестиваля

Из 160 заявок, присланных на фестиваль, в конкурсную программу вошли 6 полнометражных работ. Значимую часть этого конкурса занимают дебюты и работы молодых авторов, среди которых "Край надломленной луны" Светланы Самошиной; "Летом асфальт теплый" Ирины Бас; "Живой" Константина Селина, созданный на базе фонда Александра Сокурова "Пример интонации".

В короткометражной секции пять петербургских киношкол представят около 40 лучших работ своих студентов. Это Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Российский государственный институт сценических искусств, Высшая школа режиссеров и сценаристов, Петербургская школа нового кино, а также киношкола "Лендок".

Жюри полнометражного конкурса возглавил советский и российский журналист, телеведущий, кинокритик Сергей Шолохов, жюри конкурса "короткого метра" - сценарист, редактор Наталия Милашкина. Частью программы фестиваля стали книжная ярмарка, где представлены произведения о кино, фотовыставка об истории кинематографа Петербурга.

Третий кинофестиваль "Сделано в Санкт-Петербурге" организован Союзом кинематографистов Санкт-Петербурга при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Вход на его мероприятия свободный. Фестиваль проводится в киноцентре Дом Кино с 2021 года.