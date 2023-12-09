Театр "Балтийский дом" покажет спектакль "Таня" по пьесе Алексея Арбузова

Главную роль исполнит актриса Анна Щетинина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Театр-фестиваль "Балтийский дом" покажет премьеру спектакля "Таня" по пьесе советского драматурга Алексея Арбузова. Ее поставил молодой режиссер Вацлав Дембовский, предпославший спектаклю подзаголовок "Восемь картин в поисках счастья".

"Режиссер сравнивает свой спектакль с хорошим сеансом психотерапии, который поможет справиться с проблемами и выйти победителем из самых сложных ситуаций", - рассказали в пресс-службе театра. Проект реализован с использованием гранта Российского фонда культуры.

Пьесу "Таня", написанную в 1939 году, называют в числе ярких сценических историй о любви и преданности, которая привлекала зрителей своей жизненной проблематикой. В роли Тани на премьере на сцену выйдет актриса Анна Щетинина. Сценографию и костюмы спектакля создала Анастасия Разенкова, музыку написал Глеб Колядин. Автор видеоконтента - Мария Фоменко.

В сценической и кинематографической жизни пьесы "Таня" было много памятных страниц. В образе главной героини этой истории театралам старшего поколения запомнились Алиса Фрейндлих и Мария Бабанова. К этой пьесе обратился в 1974 году режиссер Анатолий Эфрос, создавший телефильм "Таня" с Ольгой Яковлевой и Валентином Гафтом в главных ролях.