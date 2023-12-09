На Дворцовой площади Петербурга покажут серию световых композиций

Шоу будут демонстрировать с 18:00 до 22:00 с повторением сеансов каждые 40 минут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге 9-10 декабря станет местом проведения светового шоу, в котором покажут композиции, связанные с историей города и жизнью российских регионов. Двухчастное действо в рамках Дней Эрмитажа включает мультимедийное шоу, посвященное 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга, и финал Всероссийского конкурса современного медиаискусства "Страна Света".

"Санкт-Петербург 9 и 10 декабря принимает самую большую мэппинг-проекцию в стране. <…> С аркой Главного штаба и штаба Гвардейского корпуса, общая площадь, на которой происходит проекционное шоу, составляет почти 10 тыс. кв. м. Для реализации этого мы используем самые мощные проекторы, которые есть в нашей стране. Это оборудование будет находиться 9 и 10 декабря на Дворцовой площади", - сообщил журналистам руководитель проекта "Мультимедийное шоу на Дворцовой", технический директор международных мультимедийных шоу Максим Баландин.

На конкурс современного медиаискусства "Страна Света" в этом году было подано 96 заявок-презентаций из 36 регионов страны. Жюри выбрало 10 работ, наиболее полно отвечающих тематике конкурса - рассказу о малой родине. В число участников финала вошли представители Крыма, Алтая, Калмыкии, Бурятии, Вологодской, Мурманской, Московской областей, Великого Новгорода, Северодвинска, Воронежа. Каждый участник финала представит свою зрелищную презентацию о том крае, где он родился. Победители конкурса будут выбраны по результатам всероссийского онлайн-голосования 10 декабря.

Шоу будут демонстрировать с 18:00 до 22:00 с повторением сеансов каждые 40 минут.

Вторая часть представления - это художественный спектакль о Петербурге. Мультимедийное шоу включает постановочные сцены, современные аранжировки классических музыкальных произведений, литературную канву, озвученную голосами известных петербургских актеров.

"Нам было очень важно передать наши ощущения от этого города, показать, насколько этот город разнообразный, насколько он многоликий. Это и Петербург - прекрасный город дворцов и парков, и балов XVIII-XIX веков, это и место, где жили, потрясающие и всемирно известные поэты, писатели, художники композиторы. Это и город современности с современной архитектурой", - сообщила режиссер мультимедийного шоу на Дворцовой Екатерина Галанова.