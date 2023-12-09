Умер литературный критик Андрей Немзер

Ему было 66 лет

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Историк литературы и литературный критик, кандидат филологических наук Андрей Немзер умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщил литературовед и публицист Александр Архангельский в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Андрей Немзер умер. Какая-то важная часть жизни оборвалась", - говорится в сообщении.

Немзер окончил филологический факультет Московского государственного университета. Был членом Союза российских писателей и вице-президентом Академии русской современной словесности.

В разные годы возглавлял отдел критики журнала "Литературное обозрение", работал обозревателем в газете "Сегодня", преподавал в Высшей школе экономики на кафедре словесности Отделения деловой и политической журналистики, а с 2012 года - на факультете гуманитарных наук.

Немзер, в частности, автор книг "Красное колесо Александра Солженицына: Опыт прочтения" и "При свете Жуковского: Очерки по истории русской литературы", посвященные русской литературе от начала ХIX до начала ХХI века.