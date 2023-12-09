В Ярославле состоялась премьера хореографической сказки "Снегурочка" от балета "Кострома"

Для постановки создали около 200 расшитых вручную костюмов

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Русский национальный балет "Кострома" представил в Ярославле мультимедийно-хореографическую сказку "Снегурочка" в постановке заслуженного деятеля искусств России Юрия Царенко, на сцене концертно-зрелищного центра "Миллениум" состоялись два показа. Об этом ТАСС сообщила президент балета "Кострома", продюсер Елена Царенко.

"Сегодня в Ярославле состоялось два показа, залы были полные, в большей степени были дети, семьи, принимали великолепно. Я думаю, люди получили большое впечатление, аплодировали на всех сценах. В прошлом году в декабре мы провели предпоказ спектакля в Костроме, а сегодня состоялась полноценная премьера в Ярославле, мы ее приурочили к завершению года Островского", - рассказала Царенко.

По ее словам, 9 декабря - день рождения Снегурочки, премьера спектакля совпала с этой датой. В основу хореографической сказки легли фольклорные мотивы, предания, мифы древних славян. Постановка базируется на сюжете написанного под Костромой произведения Александра Островского "Снегурочка", а также на сюжете русских народных сказок в авторской интерпретации Юрия Царенко.

Специально для спектакля композитор Сергей Капацинский написал музыку, мастера из Санкт-Петербурга и Москвы создали декорации и реквизит. Для постановки создали около 200 костюмов, они были расшиты вручную.

"В декабре мы покажем шесть спектаклей в Костроме для костромичей, для семей участников СВО. Потом у нас 15 спектаклей в Санкт-Петербурге, семь спектаклей в Сочи, три спектакля в Казани и шесть спектаклей в Череповце", - сказала Царенко.

В постановке использовались лазерные, световые и мультимедийные технологии. Прологом к спектаклю стала уникальная мифологическая история от "Союзмультфильма", рассказывающая о силе языческих богов Сварога и Рода, столкновении природных стихий Ярило и Мороза, о событиях, предшествующих появлению Снегурочки.