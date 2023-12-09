Музей в Воронеже покажет более 40 офортов Буассье

Экспозиция будет доступна с 27 декабря по 21 января

ВОРОНЕЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Около 40 работ художника XVIII века Жан-Жака де Буассье из фондов Воронежского областного художественного музея представят на выставке "Жан-Жак де Буассье. Гений контраста", которая откроется 27 декабря. Об этом рассказала ТАСС заведующая научно-просветительским отделом музея Лариса Китаева.

"Из фондов музея впервые за 15 лет выставим офорты французского живописца и графика XVIII века Жан-Жака де Буассье. У нас 88 офортов, это вторая по численности коллекция Буассье после Государственного Эрмитажа - там 96 его произведений", - отметила она.

По данным пресс-службы музея, выставка "Жан-Жак де Буассье. Гений контраста" откроется 27 декабря и продлится до 21 января, на ней представят более 40 работ. "Буассье называют французским Рембрандтом, и он восхищался им, во многом копировал его технику, манеру, но в основе творческой манеры Буассье - произведения голландских живописцев. Это многочисленные образы горожан, ремесленников, крестьян, людей, через которых он отразил свое время, также у него невероятно тонкие пейзажи", - рассказала Китаева.

Собеседница агентства уточнила, что работы Буассье есть в собраниях Лувра (Париж), Галереи Уффици (Флоренция), Британского музея, Гравюрного кабинета в Берлине, Национальной галереи искусств в США (Вашингтон).

По ее словам, коллекция офортов Буассье в годы Великой Отечественной войны была эвакуирована в Омск, после чего на работах проявилось сильное пожелтение, а также возникли бурые пятна, затеки, изломы, разрывы. Их реставрировали во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени И. Э. Грабаря: в 1959 году - более 20 листов, а в 1997-1998 годах - более 60 листов. Коллекция работ Буассье до 1933 года хранилась в Воронежском краеведческом музее (ранее - губернском музее). По одной из версий, в учрежденный в 1894 году губернский музей коллекцию передал один из его создателей - воронежский меценат, генерал-майор Александр Марин.