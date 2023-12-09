В Москве прошел вечер, посвященный 95-летию со дня рождения Чингиза Айтматова

На мероприятии рассказали о жизни и творчестве писателя, показали отрывки спектаклей по мотивам его произведений и познакомили с блюдами национальной кухни Киргизии

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Литературно-музыкальный вечер "Чингиз Айтматов. Личность. Эпоха", посвященный 95-летию со дня рождения писателя, прошел в Москве в библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино.

"Произведения Чингиза Торекуловича оставили свой большой вклад в признанную, уважаемую русскую литературу, и, разумеется, стоят на одном месте с такими великими творцами русской литературы, как Лермонтов, Достоевский, Толстой, Тургенев. Я думаю, это очень большого стоит, поэтому мы считаем, что Чингиз Торекулович по праву признан быть русскоязычным писателем", - сказала на открытии вечера советник-посланник посольства Киргизии в РФ Айдай Омуркулова.

Вечер стартовал с показа видео про жизнь и творчество Айтматова, выступления манасчи, музыкальных номеров на национальном инструменте - комузе. В программу также вошло выступление фольклорного ансамбля "Шайыр апалар", чтение отрывков из книг Айтматова, показы отрывков спектаклей по мотивам произведений писателя.

В беседе с корреспондентом ТАСС Омуркулова выразила мнение, что граждане Киргизии, которые приезжают в Россию, проявляют интерес к мероприятиям, посвященным Айтматову. "У каждого кыргызстанца есть в сердце Айтматов, и каждый наш гражданин пронесет его произведения всю свою жизнь", - подчеркнула Омуркулова.

Председатель киргизской диаспоры Кубанычбек Осмонбеков отметил, что подобные мероприятия подчеркивают дружественные отношения между Россией и Киргизией. "Мы проводим культурные мероприятия, тем самым рассказываем местным жителям о нашей культуре, тем самым показывая дружественные отношения между Россией и Кыргызстаном. <…> Мы этому благодарны", - сказал Осмонбеков.

В ходе вечера гости также смоги попробовать национальную кухню Киргизии, познакомиться с предметами народного промысла и увидеть снимки из жизни писателя на выставке, которая расположилась рядом с концертным залом.

Мероприятие организовано посольством Киргизии совместно с библиотекой иностранной литературы при поддержке совета киргизской диаспоры и организаций при диаспоре.

Биография писателя

Чингиз Айтматов родился 12 декабря 1928 года в селе Шекер Таласской области Киргизской ССР. Писатель не дожил всего полгода до своего 80-летия. Он умер 10 июня 2008 года в клинике немецкого города Нюрнберг от воспаления легких. Из-под пера Айтматова вышли десятки повестей и романов на русском и киргизском языках, в том числе "Первый учитель", "Джамиля", "Плаха", "Белый пароход", "Пегий пес, бегущий краем моря". Его произведения переведены на 176 языков мира. Общий тираж изданных за рубежом книг Айтматова составляет около 80 млн экземпляров.