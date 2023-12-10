В Новом театре состоится премьера иммерсивного спектакля "Морозко"

Роли в постановке исполнят Артем Нечепуренко, София Шендрик, София Гусева и другие артисты

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Новый театр под руководством Эдуарда Боякова представит премьеру иммерсивного спектакля для всей семьи "Морозко" по пьесе Алексея Зензинова, сообщила пресс-служба театра.

"Не ждите здесь странного дедушку, известного по старому советскому фильму, который зачем-то морозил девушек. В новом "Морозке" - красивый молодой Царевич, вот уже 500 лет тщетно ищущий невесту", - отметили в театре.

Режиссером-постановщиком спектакля выступил Гарольд Стрелков. Вместе с ним зимнюю сказку создавали художник-постановщик Дарья Кычина, художник по костюмам Стефания Филатова, хореограф Любовь Углова. Музыку к спектаклю написал композитор Тихон Хренников-младший.

"Морозко" поставили по пьесе Алексея Зензинова. Зрителей, как анонсируют в пресс-службе, будут встречать скоморохи-зазывалы, потом всех пришедших разделят на три группы. Одна сначала попадет в дубовый зал, где познакомится с героиней сказки Аленкой, другая в каминном зале увидит ее сестрицу Регину, третья повстречает Викторию - еще одну сестру. Знакомство с тремя сестрами ждет всех зрителей - просто в разном порядке, пояснили в театре. Среди героев, помимо сестер, - Царевич Морозко, Мачеха, говорящая собака Черныша и другие персонажи.

В спектакле заняты Артем Нечепуренко, София Шендрик, София Гусева, Татьяна Шалковская, Анастасия Стругачева и другие артисты.